В Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина
России следует создать стратегический резерв биткоина. Как пишет РИА Новости, соответствующее обращение в Минфин направил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев.
По его мнению, резерв биткоина должен быть аналогичен госрезервам в традиционных валютах.
Парламентарий пояснил, что в условиях геополитической нестабильности валютные резервы подвержены волатильности, а также влиянию санкций и инфляции, что может нанести вред финансовой стабильности страны.
«В условиях ограниченного доступа к традиционным международным платежным системам для стран, находящихся под санкциями, криптовалюты становятся фактически единственным инструментом для международной торговли», - заключил Такчев.
Ранее главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT заявил, что стоимость биткоина может вырасти до $120 тыс. в ближайшие годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru