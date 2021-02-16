В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на строительство частного дома
Расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома предложили в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Свое предложение он направил на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина, сообщает RT.
Парламентарий отметил, что разработка мер поддержки индивидуального строительства — одна из задач, поставленных президентом РФ. Он также напомнил, что сейчас в стране есть программа льготной ипотеки для молодых семей (один из родителей должен быть моложе 36 лет, а ребёнок не старше 19 лет).
По мнению Власова, для стимулирования индивидуального жилищного строительства необходимо ввести дополнительную программу – доступную для всех граждан.
Между тем, для строительства частного дома в сельской местности сейчас действует программа «Сельская ипотека», процентная ставка по такому кредиту составляет 3%.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин в беседе с Ura.ru сообщил, что отмена программы льготной ипотеки в России приведет к росту ставок по жилищным кредитам до уровня 7,5-8%. Однако цены на квартиры существенно снизятся.
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