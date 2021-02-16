В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на строительство частного дома

Расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома предложили в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Свое предложение он направил на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что разработка мер поддержки индивидуального строительства — одна из задач, поставленных президентом РФ. Он также напомнил, что сейчас в стране есть программа льготной ипотеки для молодых семей (один из родителей должен быть моложе 36 лет, а ребёнок не старше 19 лет).