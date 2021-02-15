Путин поручил проработать снижение ставок по льготной ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил кабмину составить предложения по реализации программ льготной ипотеки в 2021–2024 годах, сообщает пресс-служба Кремля.
Распоряжение главы государства стало одним из поручений, данных правительству по итогам совещания по экономическим вопросам. Кабмин должен заняться составлением предложений по льготным ипотечным программам совместно с Центробанком, отмечает телеканал «360».
Кроме того, правительству и Банку России поручено разработать предложения по снижению процентной ставки льготной ипотеки для российских семей с двумя и более детьми, сообщает «Свободная пресса».
Кабмин и ЦБ должны выполнить распоряжение президента до 31 марта текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru