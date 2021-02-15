Путин поручил проработать снижение ставок по льготной ипотеке

Распоряжение главы государства стало одним из поручений, данных правительству по итогам совещания по экономическим вопросам. Кабмин должен заняться составлением предложений по льготным ипотечным программам совместно с Центробанком, отмечает телеканал «360».

Кроме того, правительству и Банку России поручено разработать предложения по снижению процентной ставки льготной ипотеки для российских семей с двумя и более детьми, сообщает «Свободная пресса».

Кабмин и ЦБ должны выполнить распоряжение президента до 31 марта текущего года.

