Путин поручил проработать снижение ставок по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил кабмину составить предложения по реализации программ льготной ипотеки в 2021–2024 годах, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил кабмину рассмотреть возможность выделения средств для обманутых дольщиков

Распоряжение главы государства стало одним из поручений, данных правительству по итогам совещания по экономическим вопросам. Кабмин должен заняться составлением предложений по льготным ипотечным программам совместно с Центробанком, отмечает телеканал «360».

Кроме того, правительству и Банку России поручено разработать предложения по снижению процентной ставки льготной ипотеки для российских семей с двумя и более детьми, сообщает «Свободная пресса».

Кабмин и ЦБ должны выполнить распоряжение президента до 31 марта текущего года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЛьготыИпотекаЦентробанкПравительство РоссииВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры