В Госдуме предложили повысить размер страхового возмещения для ипотечников

По ипотеке на новостройки в Центробанке России ранее предложили не продлевать льготную программу.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что закредитованность россиян в разы ниже, чем европейцев или американцев, как и задолженность по ипотечному кредитованию.

