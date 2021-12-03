В Госдуме предложили повысить размер страхового возмещения для ипотечников
Повысить страховые гарантии вкладов граждан, которые выплачивают ипотеку, предложил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, которое депутат направил главе Минтруда Антону Котякову.
Так, депутат просит рассмотреть возможность повышения страхового возмещения по банковским вкладам до 10 миллионов рублей. Соответствующие правки Власов предлагает внести в федеральное законодательство.
По ипотеке на новостройки в Центробанке России ранее предложили не продлевать льготную программу.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что закредитованность россиян в разы ниже, чем европейцев или американцев, как и задолженность по ипотечному кредитованию.
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