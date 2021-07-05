В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ЖКХ

Среди альтернативной идеи региональные власти могут снизить тарифы на ЖКХ. Депутат назвал целесообразным введение меры поддержки, при которой для населения снижаются тарифы, а кабмину РФ самостоятельно подсчитывает «выпадающие» доходы энергетиков. «Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее», — отметил Ионин.

Напомним, с 1 июля в России повысилась плата за коммунальные услуги. В целом тарифы вырастут примерно на 4%, в прошлом году тарифы подросли на 3,1%.

Повышение цен происходит ежегодно для сохранения стабильности в работе соответствующих служб.

