В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ЖКХ
Стало известно о возможной компенсации гражданам России оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета, сообщил URA.ru депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
Среди альтернативной идеи региональные власти могут снизить тарифы на ЖКХ. Депутат назвал целесообразным введение меры поддержки, при которой для населения снижаются тарифы, а кабмину РФ самостоятельно подсчитывает «выпадающие» доходы энергетиков. «Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее», — отметил Ионин.
Напомним, с 1 июля в России повысилась плата за коммунальные услуги. В целом тарифы вырастут примерно на 4%, в прошлом году тарифы подросли на 3,1%.
Повышение цен происходит ежегодно для сохранения стабильности в работе соответствующих служб.
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