В Госдуме обвинили Украину в попытке начать газовую блокаду Европы
Украина, оставляя для транзита российского газа только один вход, пытается устроить газовую блокаду странам Евросоюза, считает депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
«Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев», – указал Шеремет.
По словам депутата, сейчас нет гарантий безопасности транзита природного газа через Украину, поэтому странам ЕС стоит начать рассматривать альтернативные варианты поставок топлива, пишет РИА ФАН.
Как отметил Шеремет, единственная возможность восполнить газовый дефицит в Европе — реанимировать трубопровод «Северный поток-2», который не удалось запустить из-за давления Вашингтона.
Ранее оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита топлива в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области, напоминает РЕН ТВ. Для прокачки газа остался лишь один вход, станция «Суджа».
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