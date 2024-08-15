«Закрыть дыры»: Экономист объяснил, почему ЦБ выгоден слабый рубль
Евгений Змиев заявил НСН, что стране нужна более слабая национальная валюта, чтобы увеличить выручку экспортеров.
Центробанк РФ сегодня может «выставлять» любой курс рубля по отношению к доллару, на данный момент стране нужна более слабая национальная валюта, чтобы увеличить выручку экспортеров, заявил НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев.
Доллар за неделю подорожал на семь рублей: с 84,95 — 6 августа до 92,66 14 августа. Большинство аналитиков считают, что до конца года справедливый курс рубля будет находиться в диапазоне от 90 до 100 рублей, ближе к нижней границе. Змиев назвал нынешний курс "рандомным".
«Курс доллара все смотрят по курсу ЦБ, а курс ЦБ потерял свою прозрачность. Объективности, четкости и проверяемости нет. Курс теперь полностью находится в зависимости от тех цифр, которые выставит ЦБ. В каких интересах он ставит эти цифры, мы можем только догадываться. Сегодня курс доллара превращается в случайную величину, цифры могут меняться постоянно. Мы движемся к тому, что серый и черный рынок валюты будут отражать ее реальный курс. Это противоречит политике ЦБ, которую он проводил десятилетия. ЦБ отказывается от прозрачности и открытости, так как торги на Мосбирже можно было возобновить до октября, но этого не сделали. Теперь числа будут рандомные», - отметил он.
На данный момент, по его словам, ЦБ выгоден слабый рубль, что позволит «закрыть» дыры в бюджете страны.
«Курс доллара может быть любой, колебания возможны в любую сторону. Предполагаем, что сейчас ЦБ сдерживает инфляцию. Укрепление рубля ведет к тому, что уменьшается выручка экспортеров, идут недостаточные выплаты в бюджет. Дефицит бюджета будет только нарастать. Что будет приводить к росту инфляции. Надо ослаблять рубль в данной ситуации, чтобы закрывать бюджетные дыры», - заключил собеседник НСН.
Доллар по 100 рублей более выгоден для российских заемщиков, чем для банков, заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, передает «Радиоточка НСН».
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