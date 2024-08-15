«Закрыть дыры»: Экономист объяснил, почему ЦБ выгоден слабый рубль

Центробанк РФ сегодня может «выставлять» любой курс рубля по отношению к доллару, на данный момент стране нужна более слабая национальная валюта, чтобы увеличить выручку экспортеров, заявил НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев.

Доллар за неделю подорожал на семь рублей: с 84,95 — 6 августа до 92,66 14 августа. Большинство аналитиков считают, что до конца года справедливый курс рубля будет находиться в диапазоне от 90 до 100 рублей, ближе к нижней границе. Змиев назвал нынешний курс "рандомным".

«Курс доллара все смотрят по курсу ЦБ, а курс ЦБ потерял свою прозрачность. Объективности, четкости и проверяемости нет. Курс теперь полностью находится в зависимости от тех цифр, которые выставит ЦБ. В каких интересах он ставит эти цифры, мы можем только догадываться. Сегодня курс доллара превращается в случайную величину, цифры могут меняться постоянно. Мы движемся к тому, что серый и черный рынок валюты будут отражать ее реальный курс. Это противоречит политике ЦБ, которую он проводил десятилетия. ЦБ отказывается от прозрачности и открытости, так как торги на Мосбирже можно было возобновить до октября, но этого не сделали. Теперь числа будут рандомные», - отметил он.

На данный момент, по его словам, ЦБ выгоден слабый рубль, что позволит «закрыть» дыры в бюджете страны.

«Курс доллара может быть любой, колебания возможны в любую сторону. Предполагаем, что сейчас ЦБ сдерживает инфляцию. Укрепление рубля ведет к тому, что уменьшается выручка экспортеров, идут недостаточные выплаты в бюджет. Дефицит бюджета будет только нарастать. Что будет приводить к росту инфляции. Надо ослаблять рубль в данной ситуации, чтобы закрывать бюджетные дыры», - заключил собеседник НСН.

Доллар по 100 рублей более выгоден для российских заемщиков, чем для банков, заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, передает «Радиоточка НСН».

