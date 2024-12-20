Решетников: Главной проблемой 2025 года станет охлаждение экономики

По его словам, сейчас негативные последствия этого пока не так заметны в связи с тем, что они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами и повышенным спросом.

«Но с января-февраля мы начнем ощущать ее последствия более отчетливо», — добавил министр.

Ранее Решетников заявил, что снижение кредитования приведет к охлаждению экономики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



