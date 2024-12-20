Решетников: Главной проблемой 2025 года станет охлаждение экономики
20 декабря 202410:18
Охлаждение российской экономики станет главным вызовом 2025 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сообщает журнал «Эксперт».
По его словам, сейчас негативные последствия этого пока не так заметны в связи с тем, что они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами и повышенным спросом.
«Но с января-февраля мы начнем ощущать ее последствия более отчетливо», — добавил министр.
Ранее Решетников заявил, что снижение кредитования приведет к охлаждению экономики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru