Решетников: Главной проблемой 2025 года станет охлаждение экономики

Охлаждение российской экономики станет главным вызовом 2025 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сообщает журнал «Эксперт».

Решетников: высокая ключевая ставка приведет к прекращению роста экономики РФ

По его словам, сейчас негативные последствия этого пока не так заметны в связи с тем, что они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами и повышенным спросом.

«Но с января-февраля мы начнем ощущать ее последствия более отчетливо», — добавил министр.

Ранее Решетников заявил, что снижение кредитования приведет к охлаждению экономики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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