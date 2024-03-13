В Госдуме допустили повышение НДФЛ для граждан с годовым доходом более 1 млн

Вариант повышения НДФЛ для граждан с годовым доходом более миллиона рублей депутат назвал «вполне разумным». Он уточнил, что повышенную ставку в размере 15% стоит применить в отношении ежемесячного дохода от 83,3 тысячи рублей.

«Если пять миллионов рублей или выше, то платить еще большие налоги - 20%», - заявил Аксаков.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин отметил, что общество нормально воспримет переход к прогрессивной шкале налогообложения, передает «Радиоточка НСН».

