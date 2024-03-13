В Госдуме допустили повышение НДФЛ для граждан с годовым доходом более 1 млн

Госдума может в весеннюю сессию принять законопроект о повышении налогов для граждан с высокими доходами, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Вариант повышения НДФЛ для граждан с годовым доходом более миллиона рублей депутат назвал «вполне разумным». Он уточнил, что повышенную ставку в размере 15% стоит применить в отношении ежемесячного дохода от 83,3 тысячи рублей.

«Если пять миллионов рублей или выше, то платить еще большие налоги - 20%», - заявил Аксаков.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин отметил, что общество нормально воспримет переход к прогрессивной шкале налогообложения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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