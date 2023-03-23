В Госдуме допустили, что закон о цифровом рубле примут в апреле

Закон о цифровом рубле примут в апреле, нормы начнут действовать уже в мае. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые регулируют оборот цифровой формы национальной валюты, напоминает РИА ФАН. Цифровой рубль будет сочетать свойства наличных и безналичных рублей и сможет использоваться для платежей и расчетов, отмечает «Свободная пресса».

Глава думского комитета указал, что документ о цифровом рубле готовится ко второму чтению.

«Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать», — цитирует Аксакова РИА Новости.

По словам Аксакова, с началом использования цифрового рубля цифровые активы получат дополнительный импульс к активному эмитированию.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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