В Госдуме допустили, что закон о цифровом рубле примут в апреле
Закон о цифровом рубле примут в апреле, нормы начнут действовать уже в мае. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые регулируют оборот цифровой формы национальной валюты, напоминает РИА ФАН. Цифровой рубль будет сочетать свойства наличных и безналичных рублей и сможет использоваться для платежей и расчетов, отмечает «Свободная пресса».
Глава думского комитета указал, что документ о цифровом рубле готовится ко второму чтению.
«Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать», — цитирует Аксакова РИА Новости.
По словам Аксакова, с началом использования цифрового рубля цифровые активы получат дополнительный импульс к активному эмитированию.
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