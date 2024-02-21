В Госдуме допустили, что цены на подсолнечное масло поднимутся на 2-3%

«Все будет зависеть от урожая… Цена на семена будет размываться на тот урожай, который дадут эти семена, проще говоря: сколько из килограмма семян вырастет семян подсолнечника. Насколько это скажется на ценах, говорить пока сложно. Но если даже повлияет, то только на 2-3% максимум. Это будет небольшое удорожание. Но не надо забывать, что параллельно подорожает газ, энергетика, и это даст гораздо больший плюс к цене, чем подорожание семян», - сказал Лисовский.

Депутат напомнил, что удорожание каких-либо семян не должно приводить к существенному подорожанию продукции, которая делается из них.

«Если взять зерно, то цена зерна в хлебе не так существенна, как все остальное. Соответственно, небольшое удорожание зерна не приводит и не должно приводить к реальному увеличению себестоимости того же хлеба. Поэтому здесь такой прямой зависимости нет. Урожай предполагается неплохой, соответственно, цена вряд ли снизится... Но, как ни странно, она вряд ли упадет. Например, цена на зерно падает в стране, а хлеб не дешевеет. Соответственно, такой прямой корреляции не существует», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее «Руспродсоюз» сообщал, что хлеб в России в прошлом году дорожал в пределах инфляции – на 5%. При этом указывалось, что расходы производителей растут гораздо сильнее из-за удорожания целого ряда составляющих себестоимости – например, роста транспортных тарифов и расходов на персонал, передает «Радиоточка НСН».

