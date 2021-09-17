На Украине создали рабочую группу по минимизации рисков от «Северного потока-2»

Рабочую группу по подготовке предложений по нейтрализации рисков от реализации проекта газопровода «Северный поток-2» создали на Украине, соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Отмечается, что группа была создана «в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток - 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона».

В задачи рабочей группы входит подготовка предложений «о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов», а также предложений по уменьшению угроз в сфере безопасности и энергетики.

Главой группы назначен руководитель офиса президента Андрей Ермак, а в ее состав вошли глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, глава Минэнерго Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет Газета.ру.

