Гильдия риэлторов: квартиру в Москве можно снять за 14-20 дней
Осенью аренда квартир по-прежнему востребована в силу сезонной активности студентов и приезжих работников, напомнил Константин Апрелев.
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев уточнил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что квартиру в Москве можно снять в те же сроки и за те же деньги, что и несколько месяцев назад. Ранее частный риелтор Александр Харыбин на своей странице в Facebook заявил о снижении цен на арендное жилье в столице.
«У меня пока нет информации, что квартиры подешевели. Эта проблема в Москве была во время пандемии, когда резко сократилось количество приезжающих на работу людей. В 2020 году это наблюдалось, но даже в этой ситуации цены не снизились. Сейчас достаточно зайти на сайты и посмотреть резюме основных аналитиков московского рынка. По крайней мере, на сегодняшний день этого процесса не наблюдается, к тому же национальная валюта снизила свою платежеспособность с прошлого года. Тем более в осенний период этого никогда не было, потому что это период активности», - отметил Апрелев.
По словам вице-президента Гильдии риелторов, ограничения, объявленные российскими властями с 28 октября по 8 ноября, не окажут значительного влияния на рынок.
«На неделю карантина так быстро рынок не среагирует. Цены и предложения устанавливаются физическими лицами, и они реагируют только тогда, когда в течение двух-трех месяцев наблюдается устойчивое снижение спроса. А на сегодняшний день как был срок экспозиции 2-3 недели, так и остался, то есть объект в рекламе находится всего 14-20 дней, за этот период квартира обычно сдается, если ее стоимость на рынке не переоценена. Другое дело, что некоторые квартиры совершенно убитые, непригодные для проживания нормальных людей, их можно сдавать под хостелы или что-то такое – в этом сегменте может происходить что-то такое, но это сложно сейчас однозначно оценить. И вообще я бы не ориентировался на минимальную цену, потому что она не является показателем рынка. На сегодняшний момент однокомнатная квартира в 5-10 минутах от метро стоит от 30 тысяч», - напомнил эксперт.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также подтвердил, что реального падения цен на рынке съемного жилья не происходит и в ближайшее время не ожидается.
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