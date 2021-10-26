Гильдия риэлторов: квартиру в Москве можно снять за 14-20 дней

Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев уточнил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что квартиру в Москве можно снять в те же сроки и за те же деньги, что и несколько месяцев назад. Ранее частный риелтор Александр Харыбин на своей странице в Facebook заявил о снижении цен на арендное жилье в столице.

«У меня пока нет информации, что квартиры подешевели. Эта проблема в Москве была во время пандемии, когда резко сократилось количество приезжающих на работу людей. В 2020 году это наблюдалось, но даже в этой ситуации цены не снизились. Сейчас достаточно зайти на сайты и посмотреть резюме основных аналитиков московского рынка. По крайней мере, на сегодняшний день этого процесса не наблюдается, к тому же национальная валюта снизила свою платежеспособность с прошлого года. Тем более в осенний период этого никогда не было, потому что это период активности», - отметил Апрелев.