В Германии заявили, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен

Газопровод «Северный поток-2» никогда не будет введен в эксплуатацию, считает премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку-2»

«Никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на российские энергоносители. "Северный поток — 2" никогда не будет запущен», — подчеркнул политик.

По мнению Вайля, в целом партнерство Берлина и Москвы в области энергетики больше невозможно, пишет Газета.ру. Премьер Нижней Саксонии заявил, что это сотрудничество «безвозвратно разрушено».

«Запад быстрее восстановится от этого, чем РФ», — добавил Вайль.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что трубопровод «Сила Сибири-2» может стать фактической заменой «Северному потоку-2», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный Поток-2
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