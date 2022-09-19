В Германии заявили, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен

«Никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на российские энергоносители. "Северный поток — 2" никогда не будет запущен», — подчеркнул политик.

По мнению Вайля, в целом партнерство Берлина и Москвы в области энергетики больше невозможно, пишет Газета.ру. Премьер Нижней Саксонии заявил, что это сотрудничество «безвозвратно разрушено».

«Запад быстрее восстановится от этого, чем РФ», — добавил Вайль.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что трубопровод «Сила Сибири-2» может стать фактической заменой «Северному потоку-2», напоминает телеканал «360».

