В Германии захотели договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ

«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — приводит слова политика Bloomberg.

В поездке Шольца будет сопровождать делегация, ее состав не раскрывается, пишет Газета.ру.

Хабек добавил, что Берлин ведет переговоры о поставках газа и с другими странами, в том числе африканскими.

Как отмечает Bloomberg, сделка с ОАЭ может стать для Шольца стимулом, так как ФРГ «изо всех сил пытается компенсировать российские поставки».

Ранее Шольц заявил, что Берлин намерен отказаться от поставок российских энергоносителей в декабре 2022 года, напоминает телеканал «360». По словам канцлера, страна готовилась к таким мерам и постепенно заполняла газовые хранилища.

