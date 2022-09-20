В Германии захотели договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ
Канцлер Германии Олаф Шольц посетит ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, чтобы договориться о поставках сжиженного природного газа. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — приводит слова политика Bloomberg.
В поездке Шольца будет сопровождать делегация, ее состав не раскрывается, пишет Газета.ру.
Хабек добавил, что Берлин ведет переговоры о поставках газа и с другими странами, в том числе африканскими.
Как отмечает Bloomberg, сделка с ОАЭ может стать для Шольца стимулом, так как ФРГ «изо всех сил пытается компенсировать российские поставки».
Ранее Шольц заявил, что Берлин намерен отказаться от поставок российских энергоносителей в декабре 2022 года, напоминает телеканал «360». По словам канцлера, страна готовилась к таким мерам и постепенно заполняла газовые хранилища.
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