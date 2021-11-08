В Германии сообщили о прекращении поставок газа в Польшу по «Ямалу — Европе»

Реверсные поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» из Германии в Польшу прекращены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.

«Газпром» отреагировал на ситуацию с прокачкой по газопроводу «Ямал — Европа»

По данным компании, прямые поставки из польского участка остаются на нуле.

В минувшую субботу были прекращены прямые поставки газа по «Ямалу - Европе» из России в Германию. С 10:00 мск 6 ноября начался реверс топлива.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводГазПольшаГермания
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