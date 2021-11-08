В Германии сообщили о прекращении поставок газа в Польшу по «Ямалу — Европе»

Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости Судебные приставы взыскали с должников в Москве более 100 млрд рублей за девять месяцев Собянин: Работы по благоустройству парка «Покровское-Стрешнево» начнутся в 2022 году Московский зоопарк начал пускать посетителей в павильоны по QR-кодам В столице продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, объявленный из-за ветра