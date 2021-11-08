В Германии сообщили о прекращении поставок газа в Польшу по «Ямалу — Европе»
8 ноября 202112:58
Реверсные поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» из Германии в Польшу прекращены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.
По данным компании, прямые поставки из польского участка остаются на нуле.
В минувшую субботу были прекращены прямые поставки газа по «Ямалу - Европе» из России в Германию. С 10:00 мск 6 ноября начался реверс топлива.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru