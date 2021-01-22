В Германии рассказали о потерях из-за санкций против России

Экономика Германии понесла заметный урон из-за санкций Евросоюза против России, следует из данных опроса мюнхенского Института экономических исследований (Ifo).

В ходе опроса 862 немецких компаний социологи выяснили, что антироссийские ограничения спровоцировали рост бюрократических издержек и трудности при бизнес-сотрудничестве с РФ. Около половины респондентов высказались за отмену санкций, подчеркнув, что это было бы выгодно для них.

Больше всего от ограничений пострадали автомобильная и химическая промышленности, а также машиностроение.

Среди возникающих проблем немецкие компании отметили колебания курсов валют, российское импортозамещение, потерю репутации и доверия, усилившуюся конкуренцию с предприятиями из других стран.

Санкции против России были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с присоединением Крыма и обстановкой на Украине. Ограничения запрещают ряду российских компаний и банков доступ к европейскому рынку капитала, импорт и экспорт товаров двойного назначения и оборонного оборудования. Кроме того, ЕС предпринял дипломатические меры, заморозив активы и ограничив передвижение ряда лиц.

Россия приняла ответные меры, объявив курс на импортозамещение и ограничив поставки продовольственных товаров из Европы.

