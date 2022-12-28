В Германии признали устойчивость экономики России в условиях санкций
Экономика России успешнее противостоит западным санкциям, чем предполагалось, и даже Международный валютный фонд прогнозирует спад ВВП страны лишь на «жалкие» 3,4%. Об этом пишет журналист Эдуард Штайнер в своей статье для газеты Die Welt.
Как отметил автор, в конце года россияне по традиции «идут на любые расходы», готовясь к новогодним праздникам, которые для многих начинаются с посещения ресторанов. Штайнер признал, что это «не вяжется» с представлением о государстве «в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями».
«В апреле Международный валютный фонд предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5 процента. В июле он понизил прогноз до 6 процентов, а в последний раз в октябре — согласился на совсем уж жалкие 3,4 процента. Да и прогноз Фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5 процента всего 2,3», — отмечается в материале.
Штайнер напомнил, что Россия переживала и худшие времена: так, дефолт в 1998 году у многих «выбил почву из-под ног», а в кризис 2008-2009 годов российский ВВП упал на 7,8%, пишет РИА ФАН.
Между тем вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что правительству России удалось сохранить управляемость экономикой в 2022 году, при этом следующий год станет более легким. По мнению Белоусова, спад экономики России в 2023 году составит от 0 до 1%, а инфляция будет ниже прогноза в 5%, отмечает Газета.ру.
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