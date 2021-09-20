В Германии допустили пересмотр договоренностей с Россией по «Северному потоку-2»

Эксперт высказал мнение, что такой сценарий возможен, если по итогам парламентских выборов к власти придет партия «Зеленых». Кроме того, Ункауф предупредил о возможных в этом случае трудностях с поставками газа.

«Но даже если "Зеленые" не окажутся во главе, все равно вслед за формированием правительства последует пересмотр энергополитики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — считает специалист.

Вместе с тем Ункауф отметил, что трубопровод уже достроен, и Берлин может покупать газ у Москвы.

Однако, по мнению эксперта, возможная победа «Зеленых» — главная проблема будущих переговоров с РФ, поскольку партия «не имеет достаточной компетенции в России», отмечает Ura.ru.

