В Германии допустили пересмотр договоренностей с Россией по «Северному потоку-2»

Новый состав правительства Германии может пересмотреть условия договора с Россией по вопросу газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф в беседе с Известиями.

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Эксперт высказал мнение, что такой сценарий возможен, если по итогам парламентских выборов к власти придет партия «Зеленых». Кроме того, Ункауф предупредил о возможных в этом случае трудностях с поставками газа.

«Но даже если "Зеленые" не окажутся во главе, все равно вслед за формированием правительства последует пересмотр энергополитики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — считает специалист.

Вместе с тем Ункауф отметил, что трубопровод уже достроен, и Берлин может покупать газ у Москвы.

Однако, по мнению эксперта, возможная победа «Зеленых» — главная проблема будущих переговоров с РФ, поскольку партия «не имеет достаточной компетенции в России», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияРоссия
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