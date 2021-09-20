В Германии допустили пересмотр договоренностей с Россией по «Северному потоку-2»
Новый состав правительства Германии может пересмотреть условия договора с Россией по вопросу газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф в беседе с Известиями.
Эксперт высказал мнение, что такой сценарий возможен, если по итогам парламентских выборов к власти придет партия «Зеленых». Кроме того, Ункауф предупредил о возможных в этом случае трудностях с поставками газа.
«Но даже если "Зеленые" не окажутся во главе, все равно вслед за формированием правительства последует пересмотр энергополитики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — считает специалист.
Вместе с тем Ункауф отметил, что трубопровод уже достроен, и Берлин может покупать газ у Москвы.
Однако, по мнению эксперта, возможная победа «Зеленых» — главная проблема будущих переговоров с РФ, поскольку партия «не имеет достаточной компетенции в России», отмечает Ura.ru.
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