В ГД внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий до конца 2025 года
В Госдуму внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий до конца 2025 года, авторами выступили депутаты из фракции «Справедливая Россия - За правду» совместно с лидером Сергеем Мироновым, передает РИА Новости.
Законодатели предлагают установить мораторий на рост любых цен и тарифов естественных монополий с 1 января 2025 года до 31 декабря этого же года. Для реализации потребуется внесение поправок в Федеральный закон об естественных монополиях.
Центробанк сегодня не может влиять на инфляцию, цены тянут вверх монополисты рынков, а бороться с ними должна ФАС, заявил ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев «Радиоточке НСН».
По его словам, ФАС, сегодня имеет очень ограниченные полномочия. Ей в экстренных ситуациях дают дополнительный импульс, как в ситуации с бензином и яйцами.
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