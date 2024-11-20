В ГД внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий до конца 2025 года

В Госдуму внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий до конца 2025 года, авторами выступили депутаты из фракции «Справедливая Россия - За правду» совместно с лидером Сергеем Мироновым, передает РИА Новости.

Законодатели предлагают установить мораторий на рост любых цен и тарифов естественных монополий с 1 января 2025 года до 31 декабря этого же года. Для реализации потребуется внесение поправок в Федеральный закон об естественных монополиях.

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Центробанк сегодня не может влиять на инфляцию, цены тянут вверх монополисты рынков, а бороться с ними должна ФАС, заявил ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев «Радиоточке НСН».

По его словам, ФАС, сегодня имеет очень ограниченные полномочия. Ей в экстренных ситуациях дают дополнительный импульс, как в ситуации с бензином и яйцами.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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