В ФРГ раскритиковали призыв Франции остановить строительство «Северного потока-2»

Требование Франции об остановке строительства газопровода «Северный поток-2» «необоснованно и ошибочно». Об этом журналистам заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Остановка уже утверждённого проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков в связи с более высокими ценами на газ и с компенсационными выплатами за инвестиции, которые уже были сделаны», — цитирует Эрнста РИА Новости.