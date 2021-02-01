В ФРГ раскритиковали призыв Франции остановить строительство «Северного потока-2»

Требование Франции об остановке строительства газопровода «Северный поток-2» «необоснованно и ошибочно». Об этом журналистам заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Остановка уже утверждённого проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков в связи с более высокими ценами на газ и с компенсационными выплатами за инвестиции, которые уже были сделаны», — цитирует Эрнста РИА Новости.

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Кроме того, политик подчеркнул, что в случае остановки строительства немецкие налогоплательщики понесли бы ответственность за «проступки» России.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил о возможном расширении санкций против РФ из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. В частности, Бон считает, что ограничения могут распространиться на «Северный поток-2».

Вернувшегося из Германии Навального задержали 17 января после прилёта в аэропорту «Шереметьево». По данным ФСИН, оппозиционер «находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Суд вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

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ФОТО: pixabay.com
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