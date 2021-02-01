В МИД Франции назвали недостаточными санкции ЕС против России

Санкции в отношении России, принятые Евросоюзом, недостаточны. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Бон, отвечая на вопрос о возможных мерах ЕС в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального, отметил, что «надо идти дальше».

«Я думаю, что вариант "Северного потока" рассматривается. Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», — цитирует госсекретаря РИА Новости.

Ранее Европарламент принял резолюцию о приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ареста Навального и введении новых санкции против физлиц и компаний. Однако Евросоюз на встрече глав МИД стран-участниц альянса не стал вводить новые ограничения, сообщает Ura.ru.

