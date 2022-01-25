В ФНС рассказали, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов
В России НДФЛ облагают совокупный процентный доход за год по всем банковским вкладам за вычетом необлагаемой суммы, рассчитать которую можно по специальной формуле - о ней рассказали в Федеральной налоговой службе РФ, сообщает телеканал «360».
Необлагаемую сумму можно узнать путем умножения одного миллиона рублей на ключевую ставку Банка России на 1 января данного года. Доходы от вкладов за год будут играть главную роль, поскольку размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга.
Впервые уплатить налог за 2021 год клиентам банков придется до 1 декабря 2022 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает его сумму по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ.
Налог на доходы граждан в нашей стране был принят в результате увеличения процентной ставки Банком России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
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