В ФНС отчитались о поступлениях в бюджет от налога для богатых

Поступления в бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых за первую половину года составили 29 миллиардов рублей, за год ожидается сумма в 70 миллиардов. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Егоров напомнил, что все средства будут направлены на помощь детям с орфанными заболеваниями.

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По его словам, в целом ФНС рассчитывает на поступление в 25,5 триллионов рублей к концу года, что превысит показатели прошлого года на 4,5 триллиона рублей. Глава ФНС добавил, что за первые шесть месяцев в бюджет поступило 12,8 триллионов рублей.

С 1 января этого года в России введена прогрессивная шкала налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, платят налог не 13%, а 15%.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:НалогиФНС
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