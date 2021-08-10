В ФНС отчитались о поступлениях в бюджет от налога для богатых
Поступления в бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых за первую половину года составили 29 миллиардов рублей, за год ожидается сумма в 70 миллиардов. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Егоров напомнил, что все средства будут направлены на помощь детям с орфанными заболеваниями.
По его словам, в целом ФНС рассчитывает на поступление в 25,5 триллионов рублей к концу года, что превысит показатели прошлого года на 4,5 триллиона рублей. Глава ФНС добавил, что за первые шесть месяцев в бюджет поступило 12,8 триллионов рублей.
С 1 января этого года в России введена прогрессивная шкала налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, платят налог не 13%, а 15%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+-5 603 539 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+5,6 млн / сут.
- Россиян призвали не бояться лихорадки Марбург
- В ФНС отчитались о поступлениях в бюджет от налога для богатых
- В России подтвердили 21 378 новых случаев COVID-19 за сутки
- Петербург обогнал Москву по суточному приросту коронавируса
- На Камчатке по делу об убийстве человека задержан депутат Редькин
- В Москве выявили минимум заражений COVID-19 за сутки с 7 апреля
- Подмосковье стало лидером по производству пива в России
- Историческое здание рухнуло в Симферополе. Видео
- Минздрав Северной Осетии сообщил об обеспеченности COVID-госпиталей кислородом
- Путин поручил увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru