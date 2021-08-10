В ФНС отчитались о поступлениях в бюджет от налога для богатых

Поступления в бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых за первую половину года составили 29 миллиардов рублей, за год ожидается сумма в 70 миллиардов. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Егоров напомнил, что все средства будут направлены на помощь детям с орфанными заболеваниями.