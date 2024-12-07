В Fitch подтвердили долгосрочный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило уровень долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте, он оценивается как «RD» — состояние ограниченного дефолта. Сообщение об этом опубликовано на сайте международной организации.
Сохранение рейтинга на указанном уровне связано с решением Киева приостановить выплаты по государственному долгу из-за процесса реструктуризации долга. За Украиной сохранят состояние ограниченного дефолта, пока Fitch не сочтет выплаты по долгам завершенными и не признает нормализованными отношения Киева с абсолютным большинством зарубежных кредиторов.
В то же время рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг Украины в нацвалюте до отметки «CCC+», кроме того, краткосрочные РДЭ в обеих валютах подтвердили на уровне «C».
Ранее агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта».
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