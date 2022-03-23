В Финляндии заявили о нехватке бумаги

В Финляндии опасаются остаться без газет и журналов уже в апреле.

Угроза прекращения выпуска печатной продукции кроется в нехватке бумаги, в том числе, поставляемой из России. Об этом рассказал в эфире местного телевидения исполнительный директор Союза финских медиа Юкка Холмберг.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше.