В Финляндии заявили о нехватке бумаги

В Финляндии опасаются остаться без газет и журналов уже в апреле.

Угроза прекращения выпуска печатной продукции кроется в нехватке бумаги, в том числе, поставляемой из России. Об этом рассказал в эфире местного телевидения исполнительный директор Союза финских медиа Юкка Холмберг.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ШколаСМИПоставкиФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры