В Финляндии заявили о нехватке бумаги
В Финляндии опасаются остаться без газет и журналов уже в апреле.
Угроза прекращения выпуска печатной продукции кроется в нехватке бумаги, в том числе, поставляемой из России. Об этом рассказал в эфире местного телевидения исполнительный директор Союза финских медиа Юкка Холмберг.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше.
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