В ФАС России прокомментировали возможный рост цен на хлеб

Ранее СМИ сообщили о возможном подорожании хлеба на 7−12%. Производители предупредили ретейлеров, что цены могут вырасти уже с августа, пишет «Свободная пресса». Увеличение стоимости хлеба объясняют подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.

При этом в Минсельхозе России отметили, что цены на хлеб находятся на стабильном уровне, и существенного их повышения не ожидается благодаря мерам господдержки и дешевеющему сырью, сообщает РИА ФАН.

