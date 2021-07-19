В ФАС России прокомментировали возможный рост цен на хлеб
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для роста цен на хлеб и намерена принимать меры при их необоснованном повышении. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о возможном подорожании хлеба на 7−12%. Производители предупредили ретейлеров, что цены могут вырасти уже с августа, пишет «Свободная пресса». Увеличение стоимости хлеба объясняют подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.
При этом в Минсельхозе России отметили, что цены на хлеб находятся на стабильном уровне, и существенного их повышения не ожидается благодаря мерам господдержки и дешевеющему сырью, сообщает РИА ФАН.
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