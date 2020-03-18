В ФАС прокомментировали рост стоимости бензина

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что предпосылок для роста стоимости бензина в стране нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания с министрами выразил недоумение из-за роста топливных цен за год на 10% в стране.

Антимонопольная служба отметила, что несмотря на рост цены стоимость бензина на внутреннем рынке были ниже экспортных.







