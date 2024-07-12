В ФАС призвали вернуть запрет на экспорт российского бензина

Вернуть запрет на экспорт бензина из России призвали правительство РФ в Федеральной антимонопольной службе, сообщает РИА Новости.

Минэнерго опровергло информацию о якобы поставках казахстанского бензина в РФ

В пресс-службе ФАС пояснили, что, продление, введенного ранее, временного, разрешения на поставки за границу, которое действует до конца июля сейчас не обсуждается.

Как подчеркивается, запрет экспорта бензина позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного, в том числе, с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, это позволит сохранить стабильность цен на автомобильное топливо внутри страны и обеспечит его доступность для всех категорий потребителей.

Ранее Россия закрыла публикацию данных о производстве бензина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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