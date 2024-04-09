Минэнерго опровергло информацию о якобы поставка казахстанского бензина в РФ

В ведомстве указали, что поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены, в стране достаточно моторного топлива, чтобы обеспечить отечественных потребителей, даже «с учётом планового роста спроса в весенне-летний период».

При этом в министерстве добавили, что Казахстан сам получает из России бензин.

«Сохраняется возможность поставок бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России», - добавили в Минэнерго.

Ранее правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина. Мера будет действовать до 31 августа 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

