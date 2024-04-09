Минэнерго опровергло информацию о якобы поставка казахстанского бензина в РФ
Информация о том, что Россия якобы обратилась к властям Казахстана с просьбой о поставках порядка 100 тысяч тонн бензина в РФ, не соответствует действительности. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в российском Минэнерго.
В ведомстве указали, что поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены, в стране достаточно моторного топлива, чтобы обеспечить отечественных потребителей, даже «с учётом планового роста спроса в весенне-летний период».
При этом в министерстве добавили, что Казахстан сам получает из России бензин.
«Сохраняется возможность поставок бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России», - добавили в Минэнерго.
Ранее правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина. Мера будет действовать до 31 августа 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минэнерго опровергло информацию о якобы поставка казахстанского бензина в РФ
- В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных регионов
- СКР обвинил украинскую Burisma в финансировании терактов в России
- Наследников погибших от обстрелов со стороны Украины освободят от уплаты пошлин
- МВД установило личность стрелявшего в полицейских в Щелково наркодилера
- Россиянам спрогнозировали рост цен на поездки в такси
- Госдума приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина
- Илон Маск обвинил США в преследовании идеи «вечной войны» на Украине
- Шнуров заявил, что солидарен с изучавшими его песню про Беглова экспертами
- Глава МИД Франции отказался от диалога с Россией «без доверия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru