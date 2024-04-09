Минэнерго опровергло информацию о якобы поставка казахстанского бензина в РФ

Информация о том, что Россия якобы обратилась к властям Казахстана с просьбой о поставках порядка 100 тысяч тонн бензина в РФ, не соответствует действительности. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в российском Минэнерго.

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В ведомстве указали, что поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены, в стране достаточно моторного топлива, чтобы обеспечить отечественных потребителей, даже «с учётом планового роста спроса в весенне-летний период».

При этом в министерстве добавили, что Казахстан сам получает из России бензин.

«Сохраняется возможность поставок бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России», - добавили в Минэнерго.

Ранее правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина. Мера будет действовать до 31 августа 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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