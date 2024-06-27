В ФАС призвали сделать режим параллельного импорта бессрочным

Министерство промышленности и торговли также выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Он напомнил, что параллельный импорт был принят «с определёнными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям и определённым группам товаров».

Ранее производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta стали блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт, передает «Радиоточка НСН».

