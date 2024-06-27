В ФАС призвали сделать режим параллельного импорта бессрочным
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выступают за закрепление на законодательном уровне работы параллельного импорта на бессрочной основе, заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский, передает «Интерфакс».
Он отметил, что нет смысла отказываться от такого механизма на фоне санкционного давления на Россию. При этом Пузыревский добавил, что можно сделать исключение для добросовестных иностранных правообладателей, которые продолжают сотрудничать с РФ.
Министерство промышленности и торговли также выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.
Он напомнил, что параллельный импорт был принят «с определёнными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям и определённым группам товаров».
Ранее производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta стали блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru