В Евросоюзе поддержали строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России

Как отметил дипломат, Россия и Китай играли и продолжают играть ведущую роль в регионе, сообщает RT. В то же время Средняя Азия стремится «диверсифицировать свои отношения» и видит в Евросоюзе подходящего партнера, пишет РИА ФАН.

«Лидеры в регионе осуществляют различные программы реформ. Кроме того, отношения между странами региона улучшаются. Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России», — написал Боррель в своем официальном блоге.

Дипломат указал, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте. Боррель обсуждал развитие этого проекта во время визита в Казахстан.

