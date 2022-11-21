В Евросоюзе поддержали строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России

Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в частности, за строительство транспортных коридоров в обход России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель призвал укреплять отношения ЕС с Центральной Азией

Как отметил дипломат, Россия и Китай играли и продолжают играть ведущую роль в регионе, сообщает RT. В то же время Средняя Азия стремится «диверсифицировать свои отношения» и видит в Евросоюзе подходящего партнера, пишет РИА ФАН.

«Лидеры в регионе осуществляют различные программы реформ. Кроме того, отношения между странами региона улучшаются. Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России», — написал Боррель в своем официальном блоге.

Дипломат указал, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте. Боррель обсуждал развитие этого проекта во время визита в Казахстан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РегионыЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры