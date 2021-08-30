В Европе цена газа впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров
30 августа 202118:26
Цена тысячи кубометров газа на фьючерсном рынке Европы впервые превысила 600 долларов, сообщает РИА Новости.
Согласно данным торгов, по состоянию на 17:38 мск цена октябрьского фьючерса составила 600,6 доллара США за тысячу кубометров.
Ранее в понедельник стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в октябре достигла 592 долларов, однако позже цена упала до уровня в 586 долларов за тысячу кубометров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- В Европе цена газа впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров
- Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам из резервного фонда
- Пентагон: США нужно готовиться к новым атакам на аэропорт Кабула
- Минюст включил в перечень нежелательных религиозные организации Латвии и Украины
- Генпрокуратура заявила о рекордном количестве коррупционных преступлений
- Власти Москвы разъяснили порядок проведения школьных линеек 1 сентября
- Перед 1 сентября в России подорожали букеты
- Фактор Зеленского: В США допустили остановку Байденом «Северного потока-2» в последний момент
- МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату
- Пшеница в РФ начала дешеветь после полуторамесячного подорожания
30 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru