В Европе цена газа впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров

Цена тысячи кубометров газа на фьючерсном рынке Европы впервые превысила 600 долларов, сообщает РИА Новости.

Согласно данным торгов, по состоянию на 17:38 мск цена октябрьского фьючерса составила 600,6 доллара США за тысячу кубометров.

Ранее в понедельник стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в октябре достигла 592 долларов, однако позже цена упала до уровня в 586 долларов за тысячу кубометров.

