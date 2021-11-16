Цены на газ в Европе продолжили взлет до $1100
Цена декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF к вечеру вторника достигла $1116 за кубометр, сообщает ТАСС.
Это максимальная величина с 20 октября. При этом ранее во вторник цена на газ в Европе пробила отметку в $1000.
Цены выросли на сообщениях о приостановке Германией сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток-2».
Накануне были опубликованы итоги аукциона декабрьского фьючерса. Стало известно, что «Газпром» вновь отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. Кроме того, российская компания не стала бронировать транзит по газопроводу «Ямал-Европа».
Как объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар, Германия не хочет тормозить запуск «Северного потока-2», но компании-оператору надо доказать независимость от производителя газа.
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