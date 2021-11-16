Цены на газ в Европе продолжили взлет до $1100

Цены выросли на сообщениях о приостановке Германией сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток-2».

Накануне были опубликованы итоги аукциона декабрьского фьючерса. Стало известно, что «Газпром» вновь отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. Кроме того, российская компания не стала бронировать транзит по газопроводу «Ямал-Европа».

Как объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар, Германия не хочет тормозить запуск «Северного потока-2», но компании-оператору надо доказать независимость от производителя газа.

