Цены на газ в Европе продолжили взлет до $1100

Цена декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF к вечеру вторника достигла $1116 за кубометр, сообщает ТАСС.

Это максимальная величина с 20 октября. При этом ранее во вторник цена на газ в Европе пробила отметку в $1000.

Проверка независимости: В Германии объяснили задержку с сертификацией «Северного потока-2»

Цены выросли на сообщениях о приостановке Германией сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток-2».

Накануне были опубликованы итоги аукциона декабрьского фьючерса. Стало известно, что «Газпром» вновь отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. Кроме того, российская компания не стала бронировать транзит по газопроводу «Ямал-Европа».

Как объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар, Германия не хочет тормозить запуск «Северного потока-2», но компании-оператору надо доказать независимость от производителя газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазЕвропа
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