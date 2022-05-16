В Еврокомиссии предрекли рекордную инфляцию в еврозоне в 2022 году

Ранее в ЕК допускали, что рост цен возможен на уровне в 3,5%. При этом специалисты считают, что в 2023 году инфляция составит 2,7%.

Отмечается, что экономика Европы и мира пострадает из-за роста цен на энергоресурсы. В 2022 году экономический рост в ЕС может упасть практически до нуля в случае масштабных перебоев с поставками нефти и газа из России. В целом мировой экономический рост в нынешнем году, по мнению аналитиков, замедлится до 3,2%.

При этом Еврокомиссия прогнозирует, что уровень инфляции в России в 2022 году превысит 20%, а через год уменьшится до 10%. В то же время в ЕК считают, что к 2023 году российская экономика приспособится к разорванным цепочкам поставок и придет в стабильность, однако рост ВВП в РФ не превысит 1,5%.

Ранее Банк России повысил прогноз по инфляции в стране на 2022 год. Регулятор ожидает роста цен до 18-23%, в 2023 году инфляция снизится до 5-7%, еще через год — вернется к 4%.

