СМИ: В США обдумывают санкции против Банка России

Новые рестрикции направлены на резервы в размере $643 млрд. Отмечается, что окончательное решение еще не принято.

В публикации сообщается, что на конец июня 2021года 16,4% активов ЦБ держал своих в долларах, при этом доля евро выросла на 32,2%.

«Потеря доступа к средствам за границей может наложить наручники на Центральный банк, поскольку он пытается укрепить курс рубля на валютном рынке, продавая твердую валюту», — пишет издание.

Ранее США и Евросоюз заявили о введении санкций против России. Под рестрикции попали крупнейшие российские банки, в числе которых «Сбербанк», «ВТБ» и «Промсвязьбанк».

