СМИ: В США обдумывают санкции против Банка России
США рассматривают возможность принять санкции в отношении Банка России, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Новые рестрикции направлены на резервы в размере $643 млрд. Отмечается, что окончательное решение еще не принято.
В публикации сообщается, что на конец июня 2021года 16,4% активов ЦБ держал своих в долларах, при этом доля евро выросла на 32,2%.
«Потеря доступа к средствам за границей может наложить наручники на Центральный банк, поскольку он пытается укрепить курс рубля на валютном рынке, продавая твердую валюту», — пишет издание.
Ранее США и Евросоюз заявили о введении санкций против России. Под рестрикции попали крупнейшие российские банки, в числе которых «Сбербанк», «ВТБ» и «Промсвязьбанк».
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