В ЕК заявили о действии запрета транзита товаров в Калининград
Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер опроверг сообщения о договоренностях с Россией снять запрет на транзит товаров в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.
«Между ЕК и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», - сказал Мамер.
Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз и Россия якобы достигли договоренностей о разблокировке транзита товаров в Калининград через Литву. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «никакой финализации этой ситуации нет».
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