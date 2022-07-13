В ЕК заявили о действии запрета транзита товаров в Калининград

«Между ЕК и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», - сказал Мамер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз и Россия якобы достигли договоренностей о разблокировке транзита товаров в Калининград через Литву. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «никакой финализации этой ситуации нет».



