В ЕК решили признать атом и газ экологически чистыми источниками энергии
Еврокомиссия намерена до конца года признать атом и природный газ экологически чистыми источниками получения энергии. Об этом заявил и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш.
В ходе пресс-конференции, на которой и.о. премьера подводил итоги работы своего готовящегося уйти в отставку кабинета, Бабиш рассказал об итогах заседания Евросовета.
«Председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] пообещала, что до конца текущего года ЕК реализует акт, которым подтвердит, что атом и газ являются [экологически чистыми] источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами», — цитирует и.о. премьера ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- В ЕК решили признать атом и газ экологически чистыми источниками энергии
- АТОР: Спрос россиян на вакцинные туры в Европу может вырасти до 50%
- Правоохранители изъяли более 700 кг наркотиков во Владимирской области
- В ГИБДД назвали основные нарушения водителей каршеринга в 2021 году
- Телеграм: Европарламент дважды ошибся с Навальным
- В России выявили менее 28 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- Госпогранкомитет: Польский военный попросил политического убежища в Белоруссии
- В общежитии МИРЭА в Москве задержали сторонника ИГ
- Госдума выяснит обстоятельства принятия закона об образовательных онлайн-платформах
- В одной из башен «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru