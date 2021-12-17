В ЕК решили признать атом и газ экологически чистыми источниками энергии

В ходе пресс-конференции, на которой и.о. премьера подводил итоги работы своего готовящегося уйти в отставку кабинета, Бабиш рассказал об итогах заседания Евросовета.

«Председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] пообещала, что до конца текущего года ЕК реализует акт, которым подтвердит, что атом и газ являются [экологически чистыми] источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами», — цитирует и.о. премьера ТАСС.

