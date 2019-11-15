В ЕК отреагировали на возможное прекращение транзита газа через Украину

В Еврокомисии (ЕК) прокомментировали слова российского президента Владимира Путина о том, что существует риск прекращения транзита газа в Европу через Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель ЕК Мина Андреева заявила, что комиссия «сохраняет спокойствие». Она также отметила, что ЕК продолжит участие в переговорах по газу для разрешения ситуации.