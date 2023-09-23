В Египте опровергли сообщения об отказе от закупок российской пшеницы

Сообщения об отказе Египта от закупок пшеницы из России не соответствуют действительности. Об этом заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави, передает телеканал RT Arabic.

СМИ: Египет отказался от закупок российской пшеницы

Ранее Bloomberg сообщило, что РФ якобы заблокировала поставки российской пшеницы из-за расхождений в цене, и Египет решил приобрести почти 500 тысяч тонн пшеницы у Франции и Болгарии.

«Сообщение совершенно не соответствует действительности», — указал Ашмави.

Как отметил помощник министра, торговые отношения между Египтом и РФ «идут гладко».

По данным Союза экспортеров зерна, Египет стал ключевым импортером российской пшеницы после первых двух месяцев 2023-2024 сельскохозяйственного года: поставки выросли на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне, до 1,28 млн тонн.

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ФОТО: РИА Новости
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