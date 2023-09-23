В Египте опровергли сообщения об отказе от закупок российской пшеницы

Ранее Bloomberg сообщило, что РФ якобы заблокировала поставки российской пшеницы из-за расхождений в цене, и Египет решил приобрести почти 500 тысяч тонн пшеницы у Франции и Болгарии.

«Сообщение совершенно не соответствует действительности», — указал Ашмави.

Как отметил помощник министра, торговые отношения между Египтом и РФ «идут гладко».

По данным Союза экспортеров зерна, Египет стал ключевым импортером российской пшеницы после первых двух месяцев 2023-2024 сельскохозяйственного года: поставки выросли на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне, до 1,28 млн тонн.

