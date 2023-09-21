СМИ: Египет отказался от закупок российской пшеницы

Уточняется, что причиной отказа является блокирование Москвой поставок, Россия не согласилась с ценой сделки, которая была ниже неофициального максимального уровня цен на товар.

В начале сентября Каир и Москва заключили сделку на закупку 480 тысяч тонн российской пшеницы по 270 долларов за тонну, что ниже неофициального минимального уровня цен, который Россия пыталась установить в то время. Через несколько дней Египет заявил, что трейдеру Solaris разрешено поставлять зерно из любой страны.

Ранее агентство Bloomberg назвало Россию лидером на мировом рынке пшеницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

