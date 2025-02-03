В «Дом.РФ» сообщили, что выдача ипотеки в январе 2025 года упала на 71%

По данным издания, всего в начале года было выдано 12 тысяч жилищных кредитов на 54 миллиарда рублей. При этом спад выдачи ипотеки на третей неделе январе замедлился относительно динамики двух первых недель месяца.

Сильное снижение также наблюдалась и в выдаче ипотеки с господдержкой. За 30 дней января в России оформили 14 тысяч льготных кредитов на 80 миллиардов рублей, что на 61% меньше в количественном выражении, чем в январе 2024 года. Большую часть льготных кредитов составила ипотека, выданная по семейной программе.

Ранее сообщалось, что объем выданных ипотечных кредитов в 2024 году обрушился почти на 40%. При этом в Центробанке назвали такое падение некритичным — регуляторе отметили, что объем выдачи в 2024 году сопоставим с адекватными показателями в 2020 и 2022 годах, напоминает «Радиоточка НСН».

