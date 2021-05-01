В Чехии спрогнозировали ухудшение экономики из-за возможных санкций РФ

В частности, главный экономист компании «Патрия Финанце» Ян Буреш считает, что угрозы могут коснуться отдельных компаний.

С таким мнением согласен глава Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак, который отмечает, что санкции РФ могут ухудшить экономику и остановить работу торгового отдела чешской дипмиссии или консульств, помогающих компаниям выходить на российский рынок. Кроме того, Ганак указал, что в 2020 году Чехия экспортировала в Россию больше, чем РФ.

В свою очередь, зампред Ассоциации экспортеров Чехии Отто Данек поделился мнением, что российские санкции неблагоприятно отразятся на показателях импорта. Это может привести к росту цен на топливо и энергоресурсы, а также негативно повлиять на промышленность.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники в российских госструктурах, сообщали о возможном введении санкций против Чехии. Ограничения задумывались в качестве ответа на высылку российских дипломатов из Праги. Рассматривалась возможность ограничения импорта ряда чешских товаров, в частности, пива.



