В Чехии предупредили об угрозе революции в ЕС из-за цен на энергию

По мнению чиновника, нынешняя ситуация в социальной и политической сфере стала самой «драматичной» с 1989 года.

«Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», — подчеркнул Блажек.

Министр добавил, что при отсутствии решения кризиса на региональном уровне ЕС как таковой окажется под угрозой. Кроме того, Блажек предупредил об опасности революции в Европе.

