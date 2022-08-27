В Чехии предупредили об угрозе революции в ЕС из-за цен на энергию
Рост цен на энергию в Европе угрожает политической системе Чехии и существованию Евросоюза, считает чешский министр юстиции Павел Блажек. Об этом сообщает iDNES.cz.
По мнению чиновника, нынешняя ситуация в социальной и политической сфере стала самой «драматичной» с 1989 года.
«Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», — подчеркнул Блажек.
Министр добавил, что при отсутствии решения кризиса на региональном уровне ЕС как таковой окажется под угрозой. Кроме того, Блажек предупредил об опасности революции в Европе.
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