В Чехии предупредили об угрозе революции в ЕС из-за цен на энергию

Рост цен на энергию в Европе угрожает политической системе Чехии и существованию Евросоюза, считает чешский министр юстиции Павел Блажек. Об этом сообщает iDNES.cz.

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По мнению чиновника, нынешняя ситуация в социальной и политической сфере стала самой «драматичной» с 1989 года.

«Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», — подчеркнул Блажек.

Министр добавил, что при отсутствии решения кризиса на региональном уровне ЕС как таковой окажется под угрозой. Кроме того, Блажек предупредил об опасности революции в Европе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭнергетикаЧехияЕвросоюз
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