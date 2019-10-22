В Чечне отказались признавать претензии Счётной палаты

Счётная палата заявила о неэффективности господдержки, которая в 2017-2019 годах оказывалась регионам Северного Кавказа. Как сообщается в отчёте ведомства, за этот период не улучшился инвестклимат регионах, а проблемы на рынке труда практически не были решены.

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов в эфире НСН заявил, что в отчёте Счётной палаты о Чечне нет ни слова.

«В заявлении Счётной палаты нет ни слова о Чеченской Республике. Есть Дагестан, есть Северная Осетия, есть Ингушетия. Речь идёт в целом о Северо-Кавказском федеральном округе. А Чеченская Республика здесь не упоминается. Счётная палата не подвергает её критике. В Чеченской Республике созданы самые благоприятные, насколько это возможно, условия для вложения инвестиций и для их привлечения. За последние один – три года у нас введены в эксплуатацию десятки гектаров тепличных комплексов. На их продукцию есть огромные заказы, и она поступает в крупные мегаполисы и промышленные центры РФ.В этих комплексах созданы сотни рабочих мест. Кроме того, очень большой интерес к республике, что свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате, проявляют зарубежные инвесторы. Практически каждую неделю приезжают иностранные делегации, смотрят, - рассказал НСН Каримов.

Он также подчеркнул, что нельзя по одним и тем же параметрам оценивать инвестиционный климат во всех регионах СКФО.