В Чечне отказались признавать претензии Счётной палаты
Пресс-секретарь главы Чеченской республики рассказал НСН, как в регионе обстоят дела с развитием инвестиционного климата.
Счётная палата заявила о неэффективности господдержки, которая в 2017-2019 годах оказывалась регионам Северного Кавказа. Как сообщается в отчёте ведомства, за этот период не улучшился инвестклимат регионах, а проблемы на рынке труда практически не были решены.
Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов в эфире НСН заявил, что в отчёте Счётной палаты о Чечне нет ни слова.
«В заявлении Счётной палаты нет ни слова о Чеченской Республике. Есть Дагестан, есть Северная Осетия, есть Ингушетия. Речь идёт в целом о Северо-Кавказском федеральном округе. А Чеченская Республика здесь не упоминается. Счётная палата не подвергает её критике. В Чеченской Республике созданы самые благоприятные, насколько это возможно, условия для вложения инвестиций и для их привлечения. За последние один – три года у нас введены в эксплуатацию десятки гектаров тепличных комплексов. На их продукцию есть огромные заказы, и она поступает в крупные мегаполисы и промышленные центры РФ.В этих комплексах созданы сотни рабочих мест. Кроме того, очень большой интерес к республике, что свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате, проявляют зарубежные инвесторы. Практически каждую неделю приезжают иностранные делегации, смотрят, - рассказал НСН Каримов.
Он также подчеркнул, что нельзя по одним и тем же параметрам оценивать инвестиционный климат во всех регионах СКФО.
«Когда речь идёт об инвестклимате Северного Кавказа, нельзя под общую гребёнку грести Чеченскую Республику. Во время военных действий здесь у других регионов была промышленная база, и она развивалась дальше. А Чеченская Республика в силу определённых обстоятельств полностью лишилась всех заводов, фабрик, колхозов и совхозов», - объяснил пресс-секретарь.
Каримов добавил, что в Чечне практически решена проблема безработицы.
«Особый упор надо мы сейчас делаем на развитие малого и среднего бизнеса. Когда идёт речь про то, что на Северном Кавказе слабо решается вопрос создания рабочих мест, я уверен, что Счётная палата абсолютно не имеет в виду Чеченскую Республику, зная, что здесь создан хороший инвестиционный климат. Мы с 80% безработицу довели до уровня 8%. Лучших показателей за такой короткий период времени не достигал никогда и нигде в мире. И это без каких-то больших бюджетных вливаний в сферу производства и так далее. Любые бюджетные средства, которые направляются в Чеченскую Республику, находятся под жёстким контролем», - заявил Каримов.
Отметим, по данным Счётной палаты, с 2017 года на развитие СКФО потрачено 8,8 миллиардов рублей, при этом 5,5 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета. За это время на эти деньги из 27 запланированных инвестпроектов выполнено девять.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Водителю въехавшего в переход у «Славянского бульвара» автобуса отменили приговор
- Россия, Украина и ЕК провели в Брюсселе консультации по транзиту газа
- Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи
- Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве
- Повторный процесс по делу Серебренникова начнётся 1 ноября