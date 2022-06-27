СМИ обвинили Путина в доведении немецкой экономики до предела

По данным агентства, Москва снизила на 60% транзит топлива по основному газопроводу «Северный поток». После этого специалисты в администрации ФРГ начали просчитывать возможные варианты развития событий, пишет «Свободная пресса». Эксперты пришли к выводу, что ни один из сценариев не поможет запасти необходимое количество газа к предстоящей зиме, отмечает Газета.ру.

По словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей». Чиновник опасается, что расточительное использование газа в холодную зиму приведет к очень тяжелому положению.

