В Бундестаге заявили, что понимают слова Путина о нежелании «кормить» Украину
Глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст с пониманием отнесся к высказыванию президента России Владимира Путина о том, что Москва не обязана «всех кормить», сообщает ТАСС.
В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин сказал: «Вы думаете, мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить что ли?» Как отмечает РБК, так он прокомментировал озабоченность в связи с планами переноса маршрутов транзита газа, который «кормит» целые регионы Европы.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», - сказал Эрнст в этой связи.
При этом немецкий политик напомнил, что газопровод, проходящий через территорию Украины, используется в соответствии с договоренностями «Газпрома» и «Нафтогаза», за что взимаются транзитные пошлины.
В ходе ПМЭФ Путин также сообщил, что вторая нитка проекта «Северный поток - 2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев. По его словам, укладка труб первой нитки газопровода завершена, и поставки газа могут начаться примерно через 10 дней.
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