Посол РФ рассказал о переговорах России и Бразилии по поставкам энергоносителей

По его словам, в процессе участвуют «российские и бразильские министерства энергетики», а также компании, осуществляющие поставки.

Дипломат отметил, что в условиях нестабильности мировой экономики предвосхищать результаты переговоров не следует.

«Когда на международных рынках энергоносителей существует неустойчивая ситуация говорить об объёмах, о ценах, о сроках поставки надо, наверное, только после того, как будут подписаны документы. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть положительный результат переговоров», - заключил Лабецкий.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна может начать получать дизельное топливо из России в течение 60 дней, сообщает RT.

