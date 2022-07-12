Посол РФ рассказал о переговорах России и Бразилии по поставкам энергоносителей

Посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что переговоры между Москвой и Бразилиа по поставкам российских энергоносителей «идут активно».

Болсонару рассказал о намерении Бразилии приобрести у России дизельное топливо

По его словам, в процессе участвуют «российские и бразильские министерства энергетики», а также компании, осуществляющие поставки.

Дипломат отметил, что в условиях нестабильности мировой экономики предвосхищать результаты переговоров не следует.

«Когда на международных рынках энергоносителей существует неустойчивая ситуация говорить об объёмах, о ценах, о сроках поставки надо, наверное, только после того, как будут подписаны документы. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть положительный результат переговоров», - заключил Лабецкий.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна может начать получать дизельное топливо из России в течение 60 дней, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ПереговорыБразилияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры