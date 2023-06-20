В Bosch заявили, что ведут переговоры о продаже заводов под Петербургом

В концерне отметили, что рассматривают соответствующие законодательству варианты. Компания обсуждает продажу заводов с различными заинтересованными лицами, заявила пресс-служба.

«Мы находимся на ранней стадии процесса, на текущий момент пока еще ничего не согласовано, и окончательное решение не принято», - уточнили представители Bosch.

Производство на двух заводах приостановлено. В компании отметили, что продолжают выполнять обязательства перед сотрудниками.

Как сообщала «Радиоточка НСН», в России зафиксирована нехватка комплектующих для ремонта бытовой техники европейских брендов, в том числе Bosch.

