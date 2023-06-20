В Bosch заявили, что ведут переговоры о продаже заводов под Петербургом
Немецкий концерн Bosch ведет переговоры о продаже двух заводов по производству холодильников и стиральных машин в окрестностях Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В концерне отметили, что рассматривают соответствующие законодательству варианты. Компания обсуждает продажу заводов с различными заинтересованными лицами, заявила пресс-служба.
«Мы находимся на ранней стадии процесса, на текущий момент пока еще ничего не согласовано, и окончательное решение не принято», - уточнили представители Bosch.
Производство на двух заводах приостановлено. В компании отметили, что продолжают выполнять обязательства перед сотрудниками.
Как сообщала «Радиоточка НСН», в России зафиксирована нехватка комплектующих для ремонта бытовой техники европейских брендов, в том числе Bosch.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru