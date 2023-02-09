Чешская компания потребовала у «Газпрома» 45 миллионов долларов

Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с «Газпромом», сообщает издание Idnes со ссылкой на пресс-секретаря компании ČEZ Ладислава Кржижа.

Уточняется, что компания обратилась в суд из-за недопоставок «Газпромом» газа в Чехию в прошлом году, требуется компенсация в размере около 1 миллиарда крон (около 45 миллионов долларов).

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Немецкий импортер газа Uniper ранее также через суд потребовал у «Газпрома» возместить убытки. В сообщении говорится, что было инициировано арбитражное разбирательство против российской компании Gazprom Export (GPE) в международном арбитражном суде.

Ранее группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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