Чешская компания потребовала у «Газпрома» 45 миллионов долларов

Немецкий импортер газа Uniper ранее также через суд потребовал у «Газпрома» возместить убытки. В сообщении говорится, что было инициировано арбитражное разбирательство против российской компании Gazprom Export (GPE) в международном арбитражном суде.

Ранее группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщает НСН.

